Appelé par les tunisiens dans leur arabe parlé « jarjir » ou encore « harra », le cresson d’eau a été déclaré « aliment le plus sain du monde » par des chercheurs de la William Paterson University du New Jersey, selon des médias spécialisés..

Cependant, en Tunisie, cette plante vivace de l’espèce des herbes est encore une simple plante native et n’est pas cultivée, alors que dans beaucoup de pays européens dont la France, la cressiculture est une filière florissante des cultures maraichères. Il est aussi cultivé dans les pays arabes du Proche Orient.

Mais, les populations tunisiennes ont appris depuis longtemps à consommer le jarjir ou harra spontané, lorsqu’il est disponible dans les champs et prairies, notamment sous forme de boulettes après avoir été ébouillanté, au même titre que d’autres plantes herbacées natives..

Pourtant, le nom « harra » (piquant) que lui donnent les tunisiens est son nom scientifique, soit « Diplotaxis- harra ».

Ses feuilles vertes utilisées pour confectionner des salades ont un goût piquant et poivré ou évoquant celui du radis.

Il existe certains restaurants à Tunis qui servent la salade de jarjir. La variété spontanée en Tunisie se caractérise par ses longs pieds avec de longues feuilles. Ses fleurs sont jaunes et blanches.

En France, entre autres, le cresson d’eau, appelé aussi cresson de fontaine ou cresson officinal se plante de mars à juillet et se récolte 6 semaines après son repiquage.

Le cresson ou harra renferme des quantités intéressantes de fer, de calcium et de vitamine C, ainsi que de nombreux composants importants, comme la chlorophylle, les glucosinolates, les aldéhydes… Le cresson de fontaine a donc de nombreux bienfaits : il protège le système immunitaire, il participe au bon développement des os et des muscles, il permet de diminuer le risque de cancer, il est antibactérien et anti-inflammatoire. Il est également apéritif, dépuratif, diurétique et expectorant.

L’huile de jarjir, vendue en pots en Tunisie, favoriserait la pousse des cheveux et la lutte contre la chute de cheveux..

A l’instar de toutes les plantes herbacées, le cresson se choisit avec des feuilles bien vertes, resserrées, non flétries et devrait être consommé dans les 24 à 48 heures suivant l’achat ou le ramassage.