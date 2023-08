Le joueur tunisien de Abha, Saad Bguir, a inscrit son premier but de la saison en championnat saoudien de football, à l’occasion de la journée inaugurale qui opposait son équipe à Al Hilal (1-3).

Bguir a marqué le but d’égalisation de Abha à la 33e après l’ouverture du score par Al Hilal à la 31e par Malcolm de Oliveira.

L’équipe d’Al Hilal a ensuite inscrit deux autres buts par le même joueur (54e et 77e).

Le Tunisien a néanmoins quitté le terrain sur blessure à la 88e.

