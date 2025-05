Le Kef: Forum régional de l’investissement

Le forum régional de l’investissement qui s’inscrit dans le cadre de la concrétisation des orientations politiques nationales visant essentiellement à redynamiser le cycle économique dans les régions de l’intérieur, regagner la confiance dans l’économie nationale et à promouvoir l’initiative privée, a été organisé, lundi, dans la ville du Kef.

Ce conclave constitue une occasion pour présenter les opportunités d’investissement et les moyens disponibles pour créer des projets privés dans le gouvernorat du Kef, selon un exposé présenté, à cette occasion, par les autorités régionales.

Intervenant lors de ce forum, le ministre de l’Economie et de la Planification, Samir Abdelhafidh, a rappelé qu’une série de réformes sont en cours d’élaboration en vue d’améliorer le climat de l’investissement, notamment, la modernisation du cadre législatif du système d’investissement, la suppression de plusieurs autorisations administratives et la révision des cahiers de charges.

L’objectif est de simplifier l’accès aux marchés, de soutenir l’initiative privée et de parachever la numérisation de plusieurs services.

Il a, également, évoqué les efforts déployés par l’État pour améliorer les infrastructures d’investissement afin d’attirer les projets stratégiques et de signer des contrats dans le domaine des énergies renouvelables pour la production d’électricité.

Les participants à ce forum, ont été unanimes à souligner l’impératif d’accorder plus d’importance aux infrastructures et d’encourager l’investissement à travers la présentation de projets innovants et l’aménagement des zones industrielles, outre que la réalisation de projets miniers à forte productivité. Ils ont appelé, à cette occasion, les banques à contribuer au financement des projets industriels, agricoles ou innovants.