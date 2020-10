Le Kef : Le couvre-feu nocturne décrété à Dahmani

Un couvre-feu nocturne de 15 jours a été décrété, vendredi 9 octobre, dans la délégation de Dahmani, Le Kef, dans l’objectif de freiner la propagation du nouveau coronavirus.

» La circulation sera interdite du 20 heures à 5 heures du matin, dans cette région « , a indiqué la commission régionale de lutte contre les catastrophes sur son portail électronique.

D’après la même source, les souks hebdomadaires dans le Kef-ouest, le Kef- Est et Dahmani seront fermés. Durant quinze jours, les salons du thé et les restaurants sont invités à offrir des boissons et des plats à emporter.

La direction régionale de la santé au Kef a fait état vendredi d’un cas de décès des suites du coronavirus, ce qui porte à 13, le nombre total des morts, depuis le 14 août, date de la découverte du premier cas de covid-19.