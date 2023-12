Le Kenya est « sorti du danger du surendettement », assure son président

Le Kenya est « sorti du danger du surendettement », a affirmé mardi son président, William Ruto, qui a vanté sa politique économique malgré la colère de l’opinion publique face aux hausses d’impôts et à la réduction des subventions.

Le pays de 53 millions d’habitants, locomotive économique d’Afrique de l’Est, est désormais « sorti du danger du surendettement », a dit le chef d’Etat à Nairobi lors d’une cérémonie publique marquant les 60 ans de l’indépendance de l’ex-colonie britannique.

« Nous avons fait les bons choix, parfois en prenant des décisions très difficiles et douloureuses, pour éloigner le Kenya du bord d’un gouffre catastrophique de surendettement et engager notre pays dans une nouvelle direction », a-t-il ajouté.

L’économie kényane a été sérieusement impactée par le Covid, la guerre en Ukraine et une sécheresse historique dans la Corne de l’Afrique avec pour conséquences, des pertes de trésorerie, une inflation galopante et la dévaluation du shilling kenyan.

Depuis son élection en 2022, William Ruto a introduit une série de nouveaux impôts et taxes, Contre ces nouvelles mesures fiscales, des manifestations, qui ont fait plusieurs dizaines de morts, se sont tenues entre mars et juillet à l’appel de l’opposition.

Le chef de l’Etat a également réduit les subventions – notamment sur l’essence – introduites par son prédécesseur Uhuru Kenyatta, affirmant qu’il préférait subventionner la production plutôt que la consommation.

- Publicité-