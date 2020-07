Le leasing termine le 1er semestre très mal en point

Le secteur du leasing en Tunisie semble avoir laissé beaucoup de plumes dans sa traversée de la crise sanitaire du Covid-19. A l’heure des comptes et bilans intermédiaires pour l’exercice 2020, l’activité de la société Attijari Leasing s ‘est caractérisée essentiellement par :

– Une baisse des approbations cumulées de 39 % par rapport à la même période 2019

– Une baisse des mises en force cumulées de 29 % par rapport à la même période 2019

– Les ressources d’emprunts ont baissé de 11 %

– Le taux des actifs classés à connu une hausse, en comparaison avec la même période passant de 11,56 % à 13,84 %

Chez la « BH Leasing », le deuxième trimestre a été caractérisé par la crise sanitaire du COVID-19 qui s’est transformée en crise économique, « dont les effets ont détérioré notre activité, en effet, nos Mises en Forces, nos Produits Nets de Leasing et nos Revenus Nets ont enregistré des régressions, soit respectivement de 60,04%, 77,82% et 33,37% ».

L’activité de Best Lease a été marquée au cours de deuxième trimestre 2020 par :

– Une baisse des mises en force de 7,24%.

– Une baisse du Revenu net de leasing de 11,87%

– le montant des créances classées s’est élevé à 78,561 MD, dont 40 MD font l’objet de demandes de rééchelonnement (opérations COVID‐19) en cours de traitement.

– La situation financière s’est soldée au 30 juin 2020 par une perte de 1,7 MD qui résulte des retards dans la consolidation des impayés liés au COVID‐19 ; cette situation sera sensiblement améliorée avant la fin de l’année avec l’espoir de réaliser un résultat bénéficiaire.

Chez la « CIL », C’est une baisse des MEF de 34,66%. Une baisse des Produits Nets de Leasing de 16,85% par rapport au premier semestre de l’année précédente. Cette régression de l’activité est due principalement à la pandémie COVID-19.

Chez l’ATL, le premier semestre de 2020 a été marqué par la pandémie du « Covid 19 », durant laquelle « nous avons fonctionné en mode dégradé en appliquant notre plan de continuité de l’activité. Cette crise sanitaire s’est transformée en crise économique majeure, dont les effets sont répercutés sur notre activité. Les Mises en force et nos Produits Nets de Leasing se sont détériorés respectivement de 34,1 % et de 13,6 % par rapport à la même période de l’année 2019 ».

Enfin chez Tunisie Leasing et Factoring, c’est une égression des mises en force de 39,5% par rapport au 30 juin 2019 principalement en raison de la baisse de l’activité occasionnée par le Covid-19. Le Produit Net incluant des revenus sur nos participations et le produit de la cession de la participation de la société dans Tunisie Valeurs est en augmentation de 80,7%. Suite à la crise sanitaire Covid-19, TLF a pris les dispositions nécessaires pour l’accompagnement de ses clients impactés par la crise. La société a, en particulier, accordé des reports d’échéance en application de la circulaire BCT n°2020-06 et a continué, en même temps, à octroyer des financements en leasing et en factoring permettant ainsi à sa clientèle de continuer son activité et de faire face à l’impact de la crise. TLF a consolidé ses efforts en vue de la mobilisation des ressources financières à même de satisfaire les demandes de sa clientèle: elle a notamment procédé à la mobilisation d’un emprunt obligataire de 30 Millions de Dinars.