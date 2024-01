Le magnat nigérian Dangote demeure l’homme le plus riche d’Afrique selon Forbes

Le Nigérian Aliko Dangote a été classé par le magazine Forbes comme l’homme le plus riche d’Afrique pour la 13e année consécutive, malgré les difficultés économiques du pays.

Les 20 milliardaires de la liste valent ensemble 82,4 milliards de dollars.

« Le continent reste l’un des endroits les plus difficiles au monde pour construire – et conserver – une fortune d’un milliard de dollars », déclare le magazine économique.

Sa liste recense les richesses des milliardaires africains qui résident en Afrique ou qui y exercent leur activité principale.

La fortune de M. Dangote a augmenté de 400 millions de dollars au cours de l’année écoulée pour atteindre une valeur nette de 13,9 milliards de dollars, selon Forbes.

Cet homme d’affaires de 66 ans a fait fortune dans le ciment et le sucre et a ouvert l’année dernière une raffinerie de pétrole à Lagos, le centre économique du Nigeria.

Depuis que Bola Tinubu a pris la présidence en mai, à la suite d’élections contestées, la valeur de la monnaie locale, le naira, s’est effondrée et la suppression des subventions aux carburants a fait grimper les prix en flèche.

Forbes a déclaré que Dangote avait conservé sa première place malgré la dévaluation du naira « qui a compensé la hausse du prix de l’action de Dangote Cement ».

Le géant du ciment exerce la charité à travers sa fondation Aliko Dangote créée en 1994.

Elle est la plus grande fondation privée d’Afrique subsaharienne avec la plus importante dotation d’un seul donateur africain, selon le journal Richtopia.

