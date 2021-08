Le marathon vaccinal, idoine raccourci vers l’immunité collective!

Un retour à la normale, voilà le vœu unanime et ardent de tous les Tunisiens aujourd’hui. L’accélération du processus de vaccination prend valeur à cette fin d’ultime recours pour freiner la propagation de la pandémie du coronavirus. Des journées portes ouvertes ont été organisées dans tous les gouvernorats afin de vacciner assez de personnes pour atteindre le seuil de l’immunité collective.

Après la réussite de la première campagne de vaccination des plus de 40 ans, organisée le 8 août 2021, une deuxième journée a été réservée à la tranche d’âge entre 18 et 39 ans.

Presque partout en Tunisie, ces rendez-vous ont drainé du monde, à l’enseigne d’une organisation de plus en plus irréprochable où tout un chacun met la main à la pâte, s’y attelant dès les premières heures de la matinée, avec notamment, des légions de volontaires venus prêter main forte aux personnels médical et paramédical.

Les centres de vaccination ont ouvert leurs portes à partir du 7h du matin pour fermer normalement autour de 19h du soir, sauf que les responsables ont dû prolonger les horaires de vaccination pour accueillir les citoyens qui ne sont pas enregistrés dans la plateforme EVAX.

Malgré la faible participation des gens à la campagne de vaccination pendant la matinée, le flux des gens s’est accentué dans l’après-midi et le taux global de vaccination dans ce centre a atteint à peu près 50% soit 3500 vaccinés, par exemple au lycée Habib Thameur de Bizerte, pour citer ce cas.

Un engagement ferme et décisif

Face à cette crise sanitaire qui a fait un grand nombre de victimes, il a fallu mobiliser tout le monde à savoir les conseillers municipaux, les associations tel que le Croissant Rouge Tunisien, le corps médical et paramédical et les étudiants en médecine qui ont sacrifié deux week-ends successifs pour assurer un travail dominical d’intérêt collectif. « Il faut que nous participions à cette campagne et il faut tout faire pour garantir sa réussite afin que nous puissions sortir de cette crise sanitaire», a déclaré un volontaire de l’association Jeunesse pour la citoyenneté active, à Africanmanager.

Moderna vs Pfizer

Cette journée a concerné la tranche d’âge de 18 à 39 ans, soit les personnes nées entre les dattes du 9 août 1981 et le 15 août 2003. Certains citoyens réclamaient Pfizer et se demandaient si le vaccin Moderna utilisé est aussi efficace que Pfizer auréolé d’une solide réputation.

Mais le fait a été que près de 600.000 personnes ont été vaccinées durant la journée du 15 août, dépassant ainsi le record enregistré durant la journée de vaccination la semaine dernière.

Cependant, le travail n’est pas encore fini, car une troisième journée est prévue pour le 29 août courant pour vacciner ceux qui ont manqué leurs rendez-vous pendant ces deux journées, selon ce qui a été rapporté par le directeur général de la santé militaire, Dr.Mustapha Ferjani.

Pour sa part, le directeur général de la Santé et coordinateur des opérations de vaccination intensive, Fayçal ben Saleh a déclaré, lundi, que les personnes qui ont reçu, hier dimanche, la première dose du vaccin Moderna au cours de la deuxième journée de vaccination intensive contre le Coronavirus seront convoquées le 12 septembre prochain pour la deuxième injection.

Selon le responsable, la vaccination en une seule journée, de 594141 personnes âgées de 18 à 39 ans, est un bilan positif. Il a souligné que des SMS ont été envoyées à près d’un million 185 mille personnes concernées par la vaccination au cours de cette journée.

Il a indiqué que le taux de vaccination au niveau national pour cette catégorie a atteint 50,12% par rapport au nombre de convocations, soulignant que 60% des personnes convoquées lors des journées ordinaires de vaccination sont présentes au rendez-vous.

Ben Salah a déclaré qu’une étude sur les attitudes des Tunisiens face à la vaccination anti-Covid-19 et sur les principaux motifs des absences aux rendez-vous de vaccination est en cours d’élaboration. Il s’est félicité de la participation de volontaires à la réussite de la deuxième journée de vaccination intensive avec plus de 10 mille bénévoles de divers horizons et secteurs professionnels et sociétaux.