Le marché boursier aligne une deuxième séance consécutive dans le vert

Le marché boursier a aligné une deuxième séance consécutive dans le vert, progressant de 0,3% à 8939,3 points et ce, dans un volume de 2,2 millions de dinars (MD), c’est ce qui ressort de l’analyse quotidienne de l’intermédiaire en bourse, Tunisie Valeurs.

Le titre SOPAT s’est offert la palme des hausses. L’action du volailler s’est appréciée de 4,6% à 2,040 D, en amassant des échanges de 118 mille dinars.

Le titre SOTETEL a, également, affiché un beau parcours sur la séance. L’action du spécialiste des réseaux de télécommunications a gagné 3,2% à 4,200 D. La valeur a été échangée à hauteur de 47 mille dinars sur la séance.

Le titre Ennakl s’est placé en lanterne rouge du Tunindex. L’action du concessionnaire automobile s’est pliée de 4,2% à 11,000 D, dans un flux de 18 mille dinars seulement.

Le titre SOTIPAPIER a figuré parmi les plus grands perdants sur la séance. L’action du producteur du papier Kraft et Test liner a reculé de 2,4% à 5,980 D, dans un volume réduit de 52 mille dinars.

Carthage Cement a été la valeur la plus dynamique de la séance. L’action de la cimenterie n°1 en Tunisie a marqué une pause à 2,270 D, en alimentant le marché avec des capitaux de près de 500 mille dinars.

