Le marché Boursier continue sur sa lancée positive (+0,2%)

Le marché Boursier continue sur sa lancée positive, terminant la séance du mardi sur une progression de 0,2% à 8717,6 points. Les échanges ont affiché une accalmie comparativement à la séance de la veille, se montant à 9,4MD, selon l’intermédiaire en Bourse, Tunisie Valeurs.

Le titre BH Leasing s’est offert la plus forte hausse de la séance. L’action du leaseur adossé au BH s’est envolée de 5,9% à 2,680D, sans drainer de flux.

Le titre Assurances Maghrebia Vie s’est, également, bien comporté sur la séance. L’action de la filiale du Groupe Maghrebia a affiché une avancée de 3,9% à 6,910D. Les échanges sur le titre ont été relativement soutenus, ressortant à 455 mille dinars.

Le titre Monoprix a enregistré la moins bonne performance sur la séance. Transigée à hauteur de 15 mille dinars, l’action du spécialiste de la grande distribution a lâché 4,7% à 5,880D.

Le titre Euro-Cycles n’a pas fait bonne figure sur le marché sur la séance. Sur fond de prises de bénéfices, l’action du producteur de vélos a abandonné 2,4% à 18,410D. La société tiendra son Assemblée Générale Ordinaire, le 15 Juin, pour approuver les comptes de l’exercice 2022 et statuer sur la proposition d’un dividende de 1D par action.

Attijari Bank a été de loin la valeur la plus dynamique de la séance, monopolisant 46% du flux de la cote. L’action de la filiale du Groupe Attijariwafa Bank a terminé la séance sur une note positive (+1,4% à 43,900D), en alimentant le marché avec des capitaux de 4,3MD.

