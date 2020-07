Le marché boursier fait grise mine (-0,99%)

La Bourse de Tunis fait grise mine, à la clôture de la séance de mercredi. Le Tunindex a régressé de 0,99%, à hauteur de 6 562,21 points, dans un volume total de 2,610 millions de dinars (MD).

Selon les données publiées sur le site de la place tunisienne, la balance des variations des cours a été marquée par une tendance baissière de 30 valeurs contre 18 valeurs en hausse.

Dans le vert, les titres ADWYA et UADH ont augmenté respectivement, de 5,86% et 5,69% pour clôturer la séance à 3,25 dinars (D) et 1,30 D.

De même, le titre SOPAT a progressé de 3,47 %, à 1,49 D. Les titres CELLCOM et SOUKNA ont augmenté respectivement, de 3,07% et 2,61%, pour clôturer la séance à 4,70 D et 2,75 D.

A la baisse, le titre ELECTROSTAR a chuté de 5,63%, à 1,34 D. De même, les titres BH et Monoprix ont régressé respectivement de 3,81% et 2,92% pour clôturer à 8,06 D et 6,64 D. Idem pour l’ATB qui a réalisé un repli de 2,81%, à 3,11 D.