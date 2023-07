Le marché boursier clôture, mardi, en hausse de 0,05%

Le marché boursier a grignoté 0,05% à 8968,4 points, dans un volume réduit de 2,5 millions de dinars (MD). L’indice de référence maintient ainsi sa performance annuelle à +10,6%, d’après l’analyse quotidienne de l’intermédiaire en bourse Tunisie Valeurs.

Analyse des valeurs :

ATB s’est offert la meilleure performance de la séance. L’action de la filiale de l’Arab Bank s’est appréciée de 3,3% à 3,480 D, en brassant des capitaux de 351 mille dinars.

Délice Holding a été la valeur phare de la séance. L’action du champion national des produits laitiers a inscrit une avancée de 2,2%, terminant à 13,700 D. Valeur la plus recherchée de la séance, DH a alimenté le marché avec des échanges de 522 mille dinars.

Land’Or a été la valeur la plus malmenée sur la séance. L’action du fromager a trébuché de 4,5% à 6,000 D. La valeur a drainé un volume anémique de mille dinars, sur la séance.

AMI a figuré parmi les plus fortes baisses de la séance. L’action de la compagnie d’assurance adossée au Groupe BNA a reculé de 2,2% à 1,800 D, dans un flux limité de 7 mille dinars.

