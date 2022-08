Le marché boursier maintient sa lancée positive

Le Tunindex a poursuivi, mardi, sur sa lancée positive, terminant la séance sur un gain de 0,1% à 8012,5 points.

Les volumes se sont améliorés comparativement à la séance de la veille, atteignant 5,5MD, selon l’intermédiaire en bourse Tunisie Valeurs.

ATB a été la valeur vedette de la séance. Dans un volume relativement fourni de 0,7MD, l’action de la filiale du Groupe Arab Bank s’est bonifiée de 5,4% à 3,120D.

Carthage Cement a figuré parmi les plus fortes hausses et les valeurs les plus dynamiques de la séance.

L’action de la cimenterie publique s’est appréciée de 2,9% à 1,800D, en générant des capitaux de 734 mille dinars, soit 13% du flux de la cote.

Le titre BH Leasing s’est placé en lanterne rouge du Tunindex. Sans faire l’objet de transactions, l’action du leaseur filiale du Groupe BH a reculé de 4,2% à 1,810Dt La performance annuelle de la valeur demeure, néanmoins, en territoire positif : une avancée de 24,8%.

Le titre Attijari Bank a figuré parmi les plus grands perdants de la séance. Glissant de 4% à 35,500D, l’action de la filiale du Groupe Attijariwafa Bank a alimenté le marché avec des capitaux de 279 mille dinars.

Également dans le rouge, et sur fond de prises de bénéfice, le titre BIAT a baissé de 0,5% à 73,600D. L’action de la banque n°1 en Tunisie a chapeauté le palmarès des échanges, en mobilisant des échanges de près de 1MD.

