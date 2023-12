Le marché boursier rebondit de 0,2% au terme de la séance du mardi

Le marché boursier a rebondi de 0,2%, terminant la séance à 8620 points. Atteignant 5,5MD, les échanges ont profité de la réalisation de deux transactions de bloc sur le titre Assurances Maghrebia pour une enveloppe globale de 2,6MD, selon l’intermédiaire en bourse, Tunisie Valeurs. Le titre de cette compagnie a été le plus recherché de la séance. L’action de l’assureur n°3 en Tunisie a terminé la séance inchangée à 52,790 D, en alimentant le marché avec des capitaux de 3,4MD, soit 62% du flux de la cote.

Le titre SOMOCER s’est retrouvé en haut de l’affiche. L’action du producteur des carreaux céramiques s’est appréciée de 3% à 0,690 D.

Les échanges sur le titre ont été maigres, atteignant 5 mille dinars. Le titre SPDIT a figuré parmi les meilleures performances de la séance. L’action de la société d’investissement adossée au Groupe SFBT a signé une progression de 2,4% à 8,700D.

Echangée à hauteur de 159 mille dinars, l’action de la SICAF a figuré parmi les valeurs les plus dynamiques de la cote.

Le titre BH Leasing a connu la plus forte baisse de la séance. Sans faire l’objet de transactions, l’action du loueur adossé au Groupe BH s’est effritée de 5% à 3,590 D.

Le titre Ennakl Automobiles s’est, également, mal comporté sur la séance. L’action du concessionnaire automobile a reculé de 4,5% à 11,160Dt. La valeur a brassé un flux de 49 mille dinars sur la séance.

