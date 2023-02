Le marché boursier termine la séance de jeudi dans le rouge (-0,6%)

Le marché boursier a terminé la séance de jeudi dans le rouge. L’indice de référence a glissé de 0,6% à 8188,5 points, dans un volume de 2,7MD, selon l’intermédiaire en bourse Tunisie Valeurs.

OfficePlast s’est offert la meilleure performance de la séance. Dans un flux anémique de 2 mille dinars, l’action du spécialiste de la fourniture bureautique et scolaire s’est appréciée de 4,3% à 1,450D.

Le titre Best Lease a également affiché un beau parcours. L’action de l’unique leaseur islamique en Tunisie a enregistré une embellie de 2,7% à 2,260D, en drainant un maigre volume de 12 mille dinars.

Le titre MPBS s’est placé en lanterne rouge du Tunindex. L’action du spécialiste en bois s’est effritée de 5,7% à 4,150D. La valeur a amassé des échanges limités de 8 mille dinars.

Tawasol Group Holding a également figuré parmi les plus grands perdants de la séance. L’action a perdu 3% à 0,650D. La valeur a été transigée à hauteur de 17 mille dinars sur la séance.

La SFBT a été la valeur la plus active de la séance. L’action de la brasserie a alimenté le marché avec des capitaux de 656 mille dinars. Le titre a terminé la séance sur une note d’optimisme, gagnant 0,7% à 13,900D.

- Publicité-