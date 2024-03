Le marché boursier termine la séance du lundi sur une note positive

Le marché boursier a entamé la semaine sur une note positive. Sur la séance, le Tunindex a pris 0,34% à 8735,91 points, dans un très faible volume de 1,4 MD. Notons qu’aucune transaction de bloc n’a été réalisée sur la séance, indique l’intermédiaire en bourse, Tunisie Valeurs.



Le titre CIL s’est offert la meilleure performance de la séance. Amassant un volume de transactions de l’ordre de 22 mille dinars, l’action du loueur s’est appréciée de 4,3% à 22,000D.



Valeur la plus active de la séance, la SFBT a drainé le plus important volume de la séance, soit de 212 mille dinars, représentant 15% du flux de la cote. Le titre SFBT s’est bien orienté sur la séance. L’action du spécialistes en boissons alcoolisées et gazeuses a pris 2,1% à 13,780D.

Le titre SPDIT a figuré parmi les plus fortes hausses de la séance. L’action de la SICAF a inscrit une progression de 2,9% à 10,300 D. La valeur a été échangée à hauteur de 59 mille dinars sur la séance.



Le titre ICF a subi la correction la plus sévère de la séance. Dans un flux de 22 mille dinars, l’action du spécialiste en fluorure d’aluminium a reculé de 3% à 64,000D.

Le titre TELNET a figuré parmi les plus grands perdants de la séance. L’action de la valeur technologique s’est délestée de 3% à 5,140Dt. La valeur a amassé des échanges de 49 mille dinars sur la séance.