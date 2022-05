Le marché boursier termine la séance sur une glissade de 0,3%

Le marché a basculé dans le rouge, terminant sur une glissade de 0,3% à 7276,56 points, dans une séance peu animée (un volume de 2,9millions de dinars (MD)), selon l’analyse quotidienne de Tunisie Valeurs.

La plus forte hausse de la séance est revenue au titre GIF. Sans faire l’objet de transactions, la valeur s’est bonifiée de 4,4% à 0,470D.

Tunis Ré figure parmi les plus grands gagnants de la séance. La valeur s’est appréciée de 4,3% à 6,990D, sans drainer de flux. A ce niveau cours, le réassureur affiche une contreperformance annuelle de –2,1%, en bourse.

Dans le rouge, SOTEMAIL a accusé la plus forte baisse de la séance. Dans un volume dérisoire de mille dinars, l’action a dévissé de 4,4% à 2,390D. Le producteur des carreaux céramique a connu un début d’année difficile en 2022. Ses ventes ont régressé de 24,8% à 10,8MD sur le premier trimestre de l’année en cours.

Sur fond de prise de bénéfice, le titre CEREALIS a reculé de 1,9% à 11,160D. L’action du producteur de snacks salés a amassé des capitaux de 17 mille dinars sur la séance.

Le titre Wifack International Bank continue à chapeauter le palmarès des volumes. Faisant du surplace à 6,600D, la valeur a drainé un flux de 660 mille dinars, soit 23% du volume de la cote.

