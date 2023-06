Le marché boursier termine la séance sur une légère reprise de 0,1% au terme de la séance

Le marché boursier a terminé la séance sur une légère reprise de 0,1% à 8905,1 points, dans un volume avoisinant les 5 millions de dinars (MD), selon l’analyse quotidienne de Tunisie valeurs.

Le titre SIPHAT s’est offert la palme d’or. L’action de la société pharmaceutique publique s’est appréciée de 4,4% à 4,960D, sans drainer de flux.

Le titre SOTRAPIL a figuré parmi les plus grands gagnants de la séance. L’action de la société publique a signé une progression de 1,8% à 14,660D. Sur la séance, la valeur a mobilisé de faibles échanges de 22 mille dinars.

L’entreprise a connu un bon parcours boursier depuis le début de l’année en cours, cumulant une performance

de 18,1%.

Tawasol Group Holding a accusé la moins bonne performance de la séance. Sans faire l’objet de transactions, l’action du holding a trébuché de 6,7% à 0,140D.

Le titre Essoukna a, également, terminé la séance sur une note morose. L’action du promoteur immobilier a

dévissé de 4,1% à 1,860D. La valeur a brassé un volume limité de mille dinars sur la séance.

Valeur la plus convoitée de la séance, BIAT a alimenté le marché avec des capitaux de plus de 1 million de

dinars. L’action de la banque n°1 en Tunisie a terminé la séance du bon pied, gagnant 0,1% à 92,900D.

