L’Union Tunisienne de l’Agriculture et de la Pêche (UTAP) organise, du 29 mars au 3 avril 2022, le « Marché du producteur au consommateur », à l’avenue Habib Bourguiba à Tunis, a annoncé l’Union, lundi. Ce marché offrira aux tunisiens une panoplie de produits agricoles et de pêche frais, à des prix abordables, selon l’organisation. Il s’agit, notamment, de fruits, de légumes, de viandes, d’œufs, de poissons, ainsi que d’autres produits transformés. Cet évènement, qui coïncide avec l’avènement du mois de Ramadan (attendu le 2 ou le 3 avril selon le calendrier lunaire), s’inscrit dans le cadre des efforts visant à préserver le pouvoir d’achat du citoyen et de la lutte contre la spéculation. Il importe de noter que le « Marché du producteur au consommateur » ouvrira ses portes, à partir de 10h00 du matin.