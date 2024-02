Le Maroc, 8ème meilleur pays africain pour la qualité de vie des femmes

Le Maroc a été classé huitième meilleur pays africain en termes de qualité de vie pour les femmes, selon un rapport du site web Insider Monkey, cité par Morocco News.

Le classement est basé sur des études de professionnels et d’experts qui adhèrent à l’opinion publique.

Il prend en considération la qualité de vie selon la gouvernance qui adhère aux lois sur l’égalité des femmes et l’égalité humanitaire, les avantages et les privilèges, et la situation économique, entre autres critères.

« Dans un monde marqué par la modernisation et la mondialisation, où les gens sont en contact avec des individus de diverses nationalités et ethnies, le Maroc se distingue comme un pays où les femmes peuvent s’épanouir », indique le rapport à propos du Maroc.

Il ajoute que malgré la persistance de la pratique du mariage polygame dans la culture marocaine, des lois récentes « garantissent l’égalité des droits entre les hommes et les femmes ».

« Les femmes, comme les hommes, ont la liberté de choisir leur partenaire de vie, ce qui souligne l’égalité des droits entre les deux sexes. Cette inclusion fait du Maroc l’un des meilleurs pays africains où vivre en tant que femme en 2024 », peut-on lire dans le rapport.

Bien que le Maroc ait fait des progrès significatifs en matière de droits des femmes, des études et des rapports convergents indiquent que le pays a encore un long chemin à parcourir pour atteindre la parité hommes-femmes.

Une enquête Afrobaromètre réalisée en 2023 a révélé que les Marocains considèrent majoritairement l’inégalité des salaires et des opportunités sur le lieu de travail comme le problème le plus pressant en matière de droits des femmes auquel est confronté le pays nord-africain.

