Le Maroc au podium des exportateurs mondiaux de tomate

Les exportations marocaines de tomate ont bondi de 7 % pour atteindre 670.000 tonnes en 2022 contre 629.500 une année plus tôt. Cette percée a permis au Maroc de se hisser au troisième rang mondial des exportateurs de la tomate juste derrière le Mexique et les Pays-Bas, devant l’Iran et l’Espagne qui complètent le top 5 du classement, rapporte le magazine spécialisé «East Fruit»,.

Si la France et le Royaume-Uni sont les principaux débouchés de la tomate marocaine à l’export représentant environ 70 % des expéditions, force est de noter que les positions de ces deux marchés évoluent depuis quelques années en sens inverse. Alors qu’au cours des 5 dernières années, la part de la France dans les exportations de la filière marocaine est passée de 75 % à 50 % actuellement, celle du Royaume-Uni a plus que triplé et représente désormais 20 % des envois totaux. La dynamique de ce dernier marché s’explique par deux principaux éléments.

D’abord depuis le Brexit acté en 2020, le Royaume-Uni a en effet de plus en plus de mal à s’approvisionner au sein de l’Union européenne et a progressivement renforcé ses importations du Maroc qui est d’ailleurs devenu son principal fournisseur de tomate devant les Pays-Bas avec un volume de 140 000 tonnes. A ce facteur, s’ajoute l’impact de la hausse des prix de l’énergie qui a contraint les producteurs européens à réduire leur production afin de faire des économies. La plupart exploitent essentiellement des serres chauffées pour la production de légumes.