Le Maroc, comme tous les pays du Sud, n’a pas encore reçu ses premières doses de vaccin

La Maroc avait un temps fait le buzz, lorsqu’il annonçait le début d’une grosse campagne générale de vaccination, via un communiqué du palais royal. Or,« Le Maroc, qui a pourtant conclu très tôt des contrats avec les laboratoires Sinopharm et AstraZeneca, qui a autorisé le vaccin AstraZeneca le 30 décembre 2020 et qui est prêt sur le plan logistique, n’a pas encore reçu ses premières doses. La première livraison, prévue pour ce week-end, a été reportée sine die … Le vaccin qui devait arriver le 16 janvier 2021 au Maroc, a été reporté sine die». C’est ce que rapporte le site marocain « Média 24 ».

Le même journal fait état d’une carte, faite par CNN, et qui montre que le vaccin anti-Covid-19, fait l’objet d’une ségrégation claire entre pays du Nord et pays du Sud, où les pays développés sont les premiers servis au détriment des pays en développement, mais aussi que les pays producteurs de vaccin, l’utilisent désormais comme un outil diplomatique.