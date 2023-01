Le magazine «Viajar», l’un des plus prestigieux magazines espagnols spécialisés dans le tourisme et le voyage, a désigné le Maroc «meilleure destination durable émergente pour l’année 2022-2023» à Madrid.

C’était lors d’un événement networking où les principaux prescripteurs et opérateurs touristiques ibériques et latino-américains étaient présents, de même que les représentants de la profession au Maroc.

L’événement a été l’occasion d’attirer l’attention de plus de 250 hauts dirigeants de Tour-opérateurs et de compagnies aériennes et leur présenter l’offre authentique de la destination Maroc, portée par la nouvelle marque «Maroc-Terre de lumière».

Cette rencontre a permis de consolider les acquis du Light Tour organisé le 21 juin 2022 à Madrid, et de confirmer les performances du Maroc sur le marché espagnol, premier marché en termes de récupération des performances de l’année 2019 (98% à fin novembre 2022).

Ont été soulignés les résultats exceptionnels de la dernière campagne de communication à destination du marché espagnol. Avec un taux d’exposition de 74%, elle a réalisé un taux de satisfaction de 91% et près de 90% des sondés ont manifesté leur intérêt à visiter le Maroc. Ce qui a valu au Royaume de nombreuses distinctions comme le Prix de la «Meilleure campagne de promotion internationale en Espagne» et celui de la «Meilleure destination culinaire».