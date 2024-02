Le Maroc et la France  scellent la reprise des contacts

Après 18 mois de tensions, de silence et parfois d’accusations, la France et le Maroc ont scellé la reprise des contacts, lundi matin. Le ministre français des Affaires étrangères Stéphane Séjourné était reçu par son homologue marocain Nasser Bourita à Rabat. Les deux hommes ont annoncé la reprise et le renouvellement des relations bilatérales, le tout sous l’égide de leurs chefs d’État respectifs.

Le ministre français des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, a fait savoir qu’ il a été personnellement missionné par Emmanuel Macron pour veiller au bon renouveau des relations franco-marocaines.

Accusé il y un an par Rabat, lorsqu’il était chef du groupe parlementaire Renew au Parlement européen, d’avoir téléguidé une motion hostile au Maroc, le nouveau chef de la diplomatie française a mis toutes les formes dans son discours, assurant qu’il était là pour « créer un partenariat d’avant-garde » entre les deux pays « pour les 30 prochaines années », en tenant compte « des évolutions du royaume ».

Sur la sensible question du Sahara occidental, Stéphane Séjourné a rappelé le soutien de la France au plan d’autonomie marocain proposé dans le cadre de la mission supervisée par l’ONU sur place. Rabat demandait pourtant depuis plusieurs mois une évolution dans le discours français, à l’instar de son voisin espagnol, mais la France, qui a participé à la rédaction dudit plan, se contente de dire qu’il faut maintenant « avancer » sur le dossier.

De son côté, le ministre marocain des Affaires étrangères , Nasser Bourita a lui aussi insisté sur le renouveau des relations, annonçant plusieurs visites ministérielles bilatérales qui auront lieu de part et d’autre de la Méditerranée, et dit souhaiter que les deux pays collaborent notamment au Sahel, où ils ont des intérêts et une vision en commun.

