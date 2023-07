Le Maroc et la Libye discutent des opportunités d’investissement entre les deux pays

Membre du comité de direction de la Chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture de Tripoli, Saad Al-Dhawi, a discuté avec le directeur exécutif de la Société des travaux publics de Casablanca au Maroc des aspects de la coopération et des opportunités d’investissement en Libye.

La réunion, qui s’est tenue au siège de la Chambre à Tripoli, a passé en revue les projets ciblés selon la carte des investissements de l’Autorité générale pour la promotion des investissements et les affaires de privatisation affiliée au ministère de l’Économie et du Commerce.

Al-Dhawi a affirmé que le secteur privé en Libye connaît un développement remarquable au niveau des secteurs du commerce, de l’industrie et de l’investissement, soulignant la volonté des hommes d’affaires et des entreprises affiliées à la Chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture de Tripoli de renforcer les relations commerciales et d’investissement. avec le secteur privé au Maroc sous la tutelle du ministère de l’Economie et du Commerce.