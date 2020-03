Le Maroc et l’Algérie sont les plus gros importateurs d’armes en Afrique !

Selon de récentes données annoncées dans le rapport annuel du Stockholm international peace research institute (SIPRI), entre les années 2015 et 2019, le Maroc et l’Algérie ont été parmi les pays qui ont importé le plus d’armes au niveau de l’Afrique. Avec l’Égypte, ces trois États constituent le top 3 de ceux qui s’adonnent à une forme de compétition en termes d’armement, nous apprend Yabiladi.

Ils sont les pays africains s’étant fournis le plus en armes. Ces transactions se sont opérées dans un contexte mondial, où les opérations de vente et d’achat d’armement ont augmenté de 5,5%, comparé à la période 2010-2015.

Pourtant, la moyenne globale du continent africain montre une baisse de 16% entre ces deux périodes, ce qui signifie que plusieurs pays d’Afrique ont baissé leurs opérations commerciales d’armes, tandis que d’autres les ont accrues, particulièrement dans la région MENA.

A l’échelle mondiale, les Etats-Unis occupent la première place en tant qu’exportateur d’armement, avec 36% des opérations à travers le monde. Ils sont suivis de la Russie (21%), de la France (7,9%), de l’Allemagne (5,8%), de la Chine (5,5%), du Royaume-Uni (3,7%), de l’Espagne (3,1%), d’Israël (3%), de l’Italie (2,1) et de la Corée du Sud (2,1%).