Le Maroc et les Émirats conviennent de réductions tarifaires et à de réformes réglementaires

Les Émirats arabes unis et le Maroc ont finalisé les termes d’un accord de partenariat économique global (CEPA) qui ouvrira un nouveau chapitre de relations commerciales et d’investissement mutuellement bénéfiques entre les deux pays.

Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, ministre d’État au commerce extérieur des Émirats arabes unis, et Ryad Mezzour, ministre marocain de l’industrie et du commerce, ont confirmé la conclusion des négociations de l’accord.

Le CEPA EAU-Maroc facilitera la libre circulation des biens et des services en réduisant ou en supprimant les droits de douane, en éliminant les obstacles inutiles au commerce, en améliorant l’accès au marché des services, en renforçant l’harmonisation douanière et en établissant des règles d’origine flexibles pour les biens.

Le CEPA établira des plateformes d’investissement et de collaboration avec le secteur privé dans des secteurs prioritaires tels que les énergies renouvelables, le tourisme, les infrastructures, l’exploitation minière, la sécurité alimentaire, le transport, la logistique et les technologies de l’information et de la communication (TIC).

En 2023, les deux pays ont réalisé 1,3 milliard de dollars d’échanges non pétroliers, soit une augmentation de 30 % par rapport à 2022 et de 83 % par rapport à 2019. Les Émirats arabes unis sont le plus grand investisseur arabe au Maroc, avec plus de 15 milliards de dollars investis dans divers projets stratégiques.

Al Zeyoudi s’est félicité de la dernière évolution du programme de politique étrangère des Émirats arabes unis. Il a souligné l’importance de l’accord de partenariat économique global entre les Émirats arabes unis et le Maroc (CEPA), le décrivant comme un ajout précieux au programme CEPA des Émirats arabes unis.

Il a noté que les EAU et le Maroc partagent déjà des liens économiques bilatéraux solides, et que ce nouvel accord permettra aux deux nations de renforcer davantage les domaines d’intérêt mutuel. Il a mentionné en particulier des secteurs clés tels que le tourisme, l’énergie, l’industrie manufacturière et l’agriculture, pour lesquels l’accord devrait générer une prospérité à long terme pour les populations des deux pays.

En outre, Al Zeyoudi s’est dit optimiste quant à la possibilité de travailler à l’unisson avec le Maroc, l’une des économies les plus importantes et les plus compétitives d’Afrique, afin de créer de nouvelles opportunités pour les secteurs privés des deux pays.

