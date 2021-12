Le Maroc s’assure un approvisionnement en gaz pour 10 ans

L’Office national de l’électricité et de l’eau potable du Maroc (ONEE) a signé un accord d’approvisionnement en gaz de dix ans avec la société britannique Sound Energy Company, garantissant un approvisionnement continu pour deux de ses centrales électriques dans la région du nord.

Cet accord permet au Maroc d’assurer son autonomie et sa sécurité énergétiques, tout en contrant le « chantage politique » des dirigeants algériens qui utilisaient l’approvisionnement en gaz comme une arme pour exercer des pressions sur l’Europe et le Maroc à des fins politiques, estime The North Africa Post.

Le 1er novembre, Alger, qui a rompu ses liens diplomatiques avec Rabat, a cessé d’exporter du gaz vers l’Espagne et le Portugal via le gazoduc Maghreb-Europe qui traverse le Maroc. Cette décision était t intervenue à un moment où les prix du gaz avaient atteint de nouveaux sommets à la veille de la saison d’hiver.

Le royaume travaille depuis des années à la diversification de ses sources d’énergie, en se concentrant sur les énergies renouvelables. Cette stratégie a prouvé son efficacité dans la conjoncture régionale et internationale actuelle.

Dans le cadre de l’accord signé avec Sound Energy, l’ONEE obtiendra jusqu’à 350 millions de mètres cubes de gaz naturel par an pendant une période de 10 ans, avec un volume annuel d’enlèvement ou de paiement de 300 millions de mètres cubes provenant de la concession de Tendrara exploitée par la société britannique dans l’est du Maroc.

Graham Lyon, président exécutif de Sound Energy, a déclaré que l’accord est une étape importante et attendue depuis longtemps qui permettra à la société de faire progresser la planification du développement des projets gaziers au Maroc.