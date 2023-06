 Le Maroc sur le podium des destinations touristiques préférées des Français

Les touristes français traditionnellement première nationalité des visiteurs dans le Royaume, ont choisi le Maroc en tant que troisième destination préférée, après l’Espagne et l’Italie. Les Français sont suivis par les touristes espagnols, allemands, britanniques et autres marchés émetteurs majeurs, notamment israélien et italien …

En effet, selon un sondage de Trip.com qui révèle une analyse des tendances émergentes et des préférences qui définissent le paysage européen des voyages de cet été, le Royaume pour les touristes français, figure en troisième position dans le top 10 des pays préférés. La liste des destinations des touristes français se compose ainsi, l’Espagne, l’Italie, le Maroc, le Portugal, le Royaume-Uni, l’Algérie, la Tunisie, la Thaïlande, la Turquie et la Grèce.

Pour ce qui est des villes, New York, Lisbonne et Marrakech occupent le podium des destinations les plus recherchées par les voyageurs français. La demande pour New York persiste, bien que son coût soit plus élevé que celui de Lisbonne ou de Marrakech.

Cet été, la tendance pour les voyageurs européens est aux vols court-courriers, qui représentent 67,3 % de toutes les réservations de vols. Alors que les réservations de voyages long-courriers ont atteint un taux à deux chiffres, elles ne représentent toujours que 13,2 % de toutes les réservations, loin derrière les 47,5 % enregistrés en 2019.

Le Maroc, dont les créneaux du temps de vol vers l’Europe oscillent entre les deux et quatre heures, peut lorgner une bonne part de marché. D’autant plus que cet été, les voyageurs français restent près de chez eux, (Méditerranée et ses richesses culturelles) et le Maroc avec sa double façade maritime à l’instar de l’Espagne devrait être une des destinations en vogue, fait observer le site Hespress.