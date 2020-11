Le Maroc termine la construction d’un murde protection à El Guerguerate

Le Maroc a terminé la construction d’un mur de protection dans la zone tampon d’El Guerguerate, a affirmé mardi 17 novembre Saad Eddine El Othmani dans des déclarations accordées à l’agence Reuters et publiées par Yabiladi.

Le chef du gouvernement a réitéré à cette occasion la détermination du royaume à respecter le cessez-le-feu, précisant qu’entre les Forces armées royales et le Polisario il n’y a eu que «des escarmouches et des combats sporadiques» ces derniers jours.

El Othmani a déclaré que le mur a maintenant été étendu jusqu’à la frontière mauritanienne «dans le but de sécuriser une fois pour toutes la circulation civile et commerciale à El Guerguerate entre le Maroc et la Mauritanie».

Le chef de l’exécutif a souligné que l’armée marocaine avait des ordres pour répondre aux attaques. «Jusqu’à présent, il n’y a rien à craindre le long du mur de sécurité et dans le Sahara marocain en général», a-t-il assuré.

Les Forces armées royales ont mené, le 13 novembre, une opération à El Guerguerate ayant permis de mettre un terme à trois semaines de blocage du passage par des éléments du Polisario.