Le Maroc vise 500 000 touristes chinois par an

Le Maroc et la Chine ont récemment signé un partenariat de co-marketing dans le domaine du tourisme visant à accroître la visibilité de la destination du Maroc en Chine, notamment via des campagnes publicitaires digitales.

Selon le site d’information marocaine Yabiladi, cet accord, qui s’inscrit dans le cadre de la stratégie de développement et de conquête de nouveaux marchés internationaux de l’ONMT, a pour objectifs d’accueillir quelque 500 000 touristes chinois par an et d’assurer une visibilité maximale de la destination Maroc.