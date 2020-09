Le meilleur du sport où que vous soyez avec beIN CONNECT en partenariat avec Orange Tunisie !

Regardez le sport où que vous soyez grâce au service beIN CONNECT. Vous pourrez visionner les matchs en direct et accéder au streaming de vos équipes favorites sur votre mobile ou ordinateur partout où vous allez et à n’importe quel moment !

Aujourd’hui, Orange Tunisie s’associe à beIN MEDIA GROUP, le groupe leader dans le sport, media et divertissement, pour vous donner accès une panoplie de contenus sportifs et de divertissement de renommée mondiale.

beIN CONNECT offre un accès exclusif et complet aux compétitions sportives, notamment l’UEFA Champions League, la Premier League anglaise, LaLiga, la Serie A, la Ligue 1, la NBA et plus encore !

beIN CONNECT offre également un accès exclusif aux chaînes de cuisine telles que la fameuse beIN GOURMET et les chaînes pour enfants telles que JeemTV, Baraem et beJunior.

Nul besoin de carte bancaire ni de box ! il suffit de télécharger l’application beIN CONNECT accessible à partir de votre Smartphone ou tablette, choisir d’abonnement qui vous convient le mieux et y souscrire à partir de votre solde de recharge :

Pass jour à 16 DT

Pass mensuel à 39 DT

Pass annuel à 390 DT

Alors qu’attendez-vous ? Abonnez-vous maintenant au service beIN CONNECT en partenariat avec Orange Tunisie ici et profitez des offres spéciales d’Orange.

Pour retrouver toutes les informations relatives au service beIN CONNECT, rendez-vous sur https://www.orange.tn/bein-connect-orange

À PROPOS DE beIN MEDIA GROUP :

beIN MEDIA GROUP est un groupe media international et l’un des principaux réseaux de sport et de divertissement au monde. Le groupe distribue et produit une gamme inégalée de divertissements, de sports en direct et de grands événements internationaux sur 5 continents, 43 pays et dans 9 langues différentes couvrant l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie, l’Australasie et le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord (MENA).

Le réseau sportif phare de beIN MEDIA GROUP, beIN SPORTS, détient le plus grand portefeuille de droits sportifs de tous les diffuseurs mondiaux; et grâce à son studio de cinéma emblématique MIRAMAX, beIN possède une vaste bibliothèque de superproductions hollywoodiennes tout en ayant une présence croissante dans la production et la distribution de séries et de films, ainsi que dans l’espace numérique. beIN MEDIA GROUP a acquis Digiturk, premier opérateur de télévision payante en Turquie, en août 2016; et compte désormais plus de 55 millions d’abonnés dans le monde.

Pour plus d’informations sur beIN MEDIA GROUP, veuillez contacter: [email protected] .