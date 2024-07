Rodriguez veut tourner le dos à l’EST !

Une source de l’Espérance sportive de Tunis a assuré que l’attaquant Rodrigo Rodriguez est arrivé, lundi 29 juillet 2024, en Tunisie.

L’attaquant brésilien devrait rencontrer les dirigeants de l’Espérance et l’entraîneur Miguel Cardoso pour mettre les choses au clair, d’autant plus que le joueur a manqué le début de la préparation avec le groupe et qu’il est rentré en Tunisie sans sa famille.



Selon les informations obtenues par Mosaïque FM, l’attaquant brésilien discutera avec les dirigeants de l’Espérance de la possibilité de quitter l’équipe car il a une offre ailleurs.