La météo de ce samedi 19 décembre sera marquée par une baisse sensible des températures. Les maximales varieront entre 12 et 17 degrés au Nord, au Centre et au Sud-est. Elles ne dépasseront les 10 degrés sur les hauteurs alors qu’au Sud-ouest elles seront au tour de 21 degrés.

- Publicité-

Le temps sera parfois nuageux avec des cellules orageuses accompagnées des pluies sur le Nord et localement le Centre et le Sud. La mer sera agitée.