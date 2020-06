Le Ministère de la femme, de la famille, de l’enfance et des seniors, a réitéré son engagement à mettre en œuvre les engagements internationaux en faveur des enfants, à lutter contre l’exploitation économique des enfants et à les protéger de différents risques, dont la marginalisation, le problème de sans-abris et de la maltraitance ainsi que la traite des êtres humains.

Dans un communiqué publié vendredi, à l’occasion de la célébration de la Journée internationale de lutte contre le travail des enfants, correspondant au 12 juin de chaque année, le ministère de la femme a exprimé son engagement à éliminer ces phénomènes par des mécanismes de sensibilisation, d’éducation, de formation, de participation, d’écoute, de dialogue et de diffusion d’une culture des droits de l’enfant, conformément aux principes et objectifs de la Convention internationale des droits de l’enfant et aux articles du code de l’enfant.

Le ministère a attiré, par la même occasion, l’attention sur les répercussions psychologiques, sanitaires, sociales et économiques du Coronavirus sur les enfants et certaines familles à faible revenu. La pandémie de Covid-19 et la période de confinement total ont fait des enfants ou des familles à faible revenu la proie des » Marchands de main-d’œuvre bon marché ou fragile « dans les domaines de l’agriculture, de l’industrie et des tâches ménagères « , a souligné le ministère.

Il a , dans ce contexte, appelé toutes les composantes de la société à lutter contre les pratiques de corruption et à signaler les abus, que ce soit par le numéro vert du ministère (1899) ou auprès des bureaux régionaux des représentants de la protection de l’enfance.