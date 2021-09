Le ministère de l’Enseignement Supérieur a pris de nombreuses mesures au niveau de la recherche pédagogique et scientifique

« Le ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique a pris de nombreuses mesures au niveau de la recherche pédagogique et scientifique », a annoncé lundi la Ministre de l’Enseignement Supérieur Olfa Ben Ouda Sioud, soulignant que des travaux de réhabilitation ont été accomplis au niveau de l’infrastructure pour promouvoir ce secteur.

Lors d’une conférence de presse tenue au siège du ministère, consacrée aux préparatifs de la rentrée universitaire 2021/2022, la ministre a indiqué que son département a procédé, dans les domaines de la pédagogie et de la recherche scientifique, à la réhabilitation de 127 nouveaux diplômes nationaux et renforcé la capacité d’accueil de formation dans le domaine de l’informatique, qui connaît une forte demande sur le marché de l’emploi avec un taux de 5%.

Selon la ministre, deux établissements de formation d’ingénieurs dans les gouvernorats d’El Kef et de la Manouba de la plus haute qualité ont été implantés, dotés d’équipements de haute qualité, en adéquation avec les exigences de l’environnement économique et social.

Ben Ouda a indiqué que le ministère se penche actuellement sur le parachèvement des négociations qui permettront à la Tunisie de bénéficier d’un partenariat dans le projet « Europe’s Horizon », et des financements dans le domaine de la recherche scientifique, des institutions économiques et de la société civile.

Concernant les nouveautés au niveau de l’infrastructure, la ministre a précisé que les travaux de construction de l’Institut Supérieur des Etudes Appliquées aux Sciences Humaines de la Mahdia ont été achevés, alors que les travaux de construction de l’Ecole Nationale d’Ingénieurs de Bizerte et de l’Institut supérieur des systèmes industriels de Gabès vont bon train.

Elle a également rappelé l’extension et la réhabilitation de l’Université de Gafsa et l’Institut supérieur d’études technologiques de Siliana.

La ministre a ajouté que le Centre national de recherche en sciences des matériaux de Bordj Cedria a connu des travaux d’extension, en plus de la construction d’un espace d’innovation à l’École nationale d’ingénieurs de Sousse.

D’autre part, Ben Ouda a indiqué que des travaux ont été réalisés au cours de la période écoulée pour le réaménagement des sièges des services universitaires, dont notamment la construction du nouveau dortoir universitaire dans le quartier Deir d’El Kef, le complexe sportif à Sidi Thabet, le Centre universitaire médical et l’administration régionale des services universitaires et le nouveau restaurant dans le gouvernorat de Gafsa, outre l’extension et la réhabilitation de la cité universitaire de la Manouba et huit dortoirs dans les gouvernorats de Sousse, Tunis, Sfax, Gabès et Monastir.

Elle a ajouté que trois restaurants universitaires ont été réaménagés dans les gouvernorats de Monastir, Sfax et Gabès, en plus de trois stades dans les gouvernorats de Médenine, Monastir et Tozeur.

La ministre de l’enseignement supérieur a indiqué que les services de candidature aux promotions, l’affectation des professeurs d’université et le dépôt des demandes à distance ont été été numérisés, indiquant que le ministère se penche actuellement sur la numérisation du dépôt des dossier de candidature d’accès aux écoles d’ingénieurs et aux services universitaires à partir du système « pass étudiant » qui permettra aux étudiants de bénéficier des services universitaires à distance.