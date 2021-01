Le ministère de l’équipement, accusé

On apprend, dans un communiqué de l’ordre des architectes tunisiens, que le ministère de l’équipement qui vient de poser la première pierre du nouvel hôpital régional de Thala, avait « oublié » de signer les contrats des architectes concepteurs du projet, ne les a pas payé, et même « oublié » de mettre leurs noms sur les planches de présentation du projet présentés au public. L’Ordre appelle ainsi les bureaux d’étude des immeubles civils, de boycotter le projet jusqu’à signature des contrats et du paiement des architectes

