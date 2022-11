Projets de protection de 9 villes contre les inondations, avant la fin de 2022

Le ministère de l’équipement envisage, avant la fin de l’année 2022, de démarrer la mise en oeuvre de projets de protection de 9 villes contre les inondations dans les gouvernorats de Nabeul, Bizerte et Monastir moyennant un cout de 61 millions de dinars.

Les interventions engloberont dans les gouvernorats précités les délégations de Zarzouna, Menzel Abderrahmane, Bouarguoub, Takelsa, Beni Khaled, Zaouit Jedidi, Boucharay, Bannen et Kesibet Madiouni et profiteront à 400 mille habitants, ont indiqué lundi des responsables de la direction de l’hydraulique Urbaine relevant du département lors d’une séance de travail tenue sur la protection des villes contre les innondations.

La Direction de l’hydraulique Urbaine poursuit actuellement la réalisation de 48 projets dont celui de la protection de la région de Tunis-Ouest contre les inondations d’une valeur de 180 MD.

Le département oeuvre aussi à poursuivre l’élaboration de 74 études réparties sur 24 gouvernorats moyennant un cout de 16,95 MD dont l’étude stratégique de gestion des dangers des inondations estimée à 12 MD.

Le ministère de l’équipement envisage aussi la mise en oeuvre de plusieurs autres projets, au démarrage de l’année 2023, visant la protection des régions Nord et Est de Tunis dont le cout est estimé à 180 MD outre le réaménagement de Oued Gabès et la réalisation de deux ponts sur la route de la Corniche et l’avenue Paris à la ville de Gabès dont le cout est estimé à 50 MD.