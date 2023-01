Ghardimaou : A 8 MDT, les travaux de protection contre les inondations progressent

Les travaux de protection de la ville de Ghardimaou (Jendouba) contre les inondations ont enregistré une nette progression et seront finalisés fin 2023.

Moyennant une enveloppe estimée à 8 millions de dinars, le projet a pour objectif de protéger les différents quartiers de la ville de Ghardimaou à l’instar du quartier Ammamria, Cité Rajja et le cœur de la ville a fait savoir à l’agence TAP le maire de la ville de Ghardimaou Gaddour Chaabi.

Rappelons que la ville de Ghardimaou coupée en deux par Oued Medjerda et entourée de pentes montagneuses escarpées, a été exposée au cours des dernières années, et chaque fois qu’il pleut, à des inondations qui ont endommagé les infrastructures et pillé les maisons des citoyens, ce qui nécessitait de réfléchir à une solution pour protéger la ville.