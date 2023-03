Le ministre algérien de la santé souligne la disposition de son pays à renforcer la coopération avec la Tunisie dans le secteur de la santé

Le ministre algérien de la santé, Abdelhak Sayhi, a fait part lundi de la disposition de son pays à consolider la coopération avec la Tunisie dans le secteur de la santé. Il a également salué, lors de sa réunion avec le ministre de la santé Ali Mrabet, en marge des travaux de la 58ème session ordinaire du conseil des ministres arabes de la santé, organisé les 13 et 14 mars courant, l’appui de la Tunisie à la proposition de l’Algérie portant sur le projet de création d’une agence arabe de développement sanitaire. La réunion a porté également sur le renforcement de la coopération et l’investissement bilatéral dans le secteur de la santé afin de promouvoir le système sanitaire national ainsi que la qualité des soins accordés au profit des deux peuples frères. Mrabet a affirmé pour sa part, les fortes relations entre les deux pays frères, et salué à cette occasion, l’appui de l’Algérie à la Tunisie lors de la bataille menée contre covid-19 et son approvisionnement en quantité importante d’oxygène.

