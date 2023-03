Le ministre de la Défense nationale reçoit le nouvel ambassadeur des Etats-Unis à Tunis

Reçu, lundi, au siège du département, par le ministre de la Défense nationale, Imed Memiche, le nouvel ambassadeur américain, Joey Hood, a vivement salué le haut niveau de la coopération militaire établie entre son pays et la Tunisie.

Cité dans un communiqué du département de la défense, l’ambassadeur américain a également réaffirmé l’engagement à continuer de promouvoir la coopération bilatérale, mettant l’accent sur l’importance du partenariat militaire de longue date entre son pays et la Tunisie et son rôle-clé dans l’instauration de la stabilité et de la sécurité dans la région.

De son côté, le ministre de la défense nationale a mis en valeur les relations historiques liant les deux pays amis ainsi que le niveau de coopération atteint par les deux parties.

Il a appelé à le promouvoir davantage au service des deux parties, dans le cadre de la confiance réciproque et du respect mutuel.