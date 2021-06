Le ministre de la Défense s’entretient avec le chef du bureau de la Garde nationale américaine

Le ministre de la Défense nationale, Brahim Bertégi, s’est entretenu, au siège de son département, avec le général Daniel Hokanson, chef du bureau de la Garde nationale américaine.

Le ministre a formulé le voeu de voir la coopération militaire entre la la Tunisie et les Etats-Unis se poursuivre dans un climat de confiance réciproque, notamment en matière de formation et d’entrainement, de manière à contribuer au développement des capacités opérationnelles des forces armées.

Les Etats-Unis représentent un allié majeur de la Tunisie, a rappelé le ministre dans un communiqué publié mercredi par le département de la Défense.

De son côté, le général Daniel Hokanson s’est félicité de l’excellent niveau des relations de de coopération tuniso-américaine dans le domaine militaire.

Il a, dans ce sens, salué les efforts de la Tunisie en matière de sécurité et de surveillance des frontières et de lutte contre le terrorisme et le crime organisé.

L’entretien s’est déroulée en présence de l’ambassadeur des Etats-Unis, Donald Blome.

Le général Daniel Hokanson s’est, également, entretenu avec les chefs d’état-major de l’Armée de Terre et de l’Armée de l’Air au sujet des moyens de renforcer la coopération entre la Tunisie et l’Etat du Wyoming (Ouest des USA), dans le cadre du plan de coopération bilatérale.