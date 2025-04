Le ministre de la santé inspecte plusieurs projets de santé dans le gouvernorat de Kasserine

Le ministre de la Santé, Moustafa Ferjani, a annoncé vendredi que le blocage du projet de l’hôpital régional de catégorie « B » à la délégation de Sbitla (gouvernorat de Kasserine), qui a duré près de dix ans, est principalement dû à des procédures bureaucratiques et au non-respect des engagements de l’entrepreneur. Cela a conduit à la résiliation du contrat et à l’inclusion de l’hôpital, depuis le 15 avril courant, dans la liste des grands projets stratégiques lors d’une réunion de la commission des grands projets à la présidence du gouvernement, avec des solutions trouvées pour achever sa réalisation.

Le ministre a affirmé, lors de sa visite vendredi au gouvernorat de Kasserine, que les travaux restants seront terminés dans un délai de 4 mois. Le projet, initialement prévu depuis 2012, a commencé en mai 2016 avec une fin prévue en 2018, mais a été interrompu à plusieurs reprises pour plusieurs raisons dont en partculier des raisons financières.

Le coût du projet dépasse 50 millions de dinars, avec une capacité d’accueil de 89 lits : 20 dans le service de chirurgie générale, 20 en maternité, 10 en pédiatrie, et 30 en médecine générale. Il comprendra aussi trois blocs opératoires, une unité de stérilisation, une salle post-opératoire avec trois lits, une unité de réanimation avec six lits, ainsi qu’une pharmacie, une cuisine, une buanderie, une administration et des installations sanitaires. Des services supplémentaires seront ajoutés comme fournir un scanner, un appareil de détection des maladies du côlon et un hôpital de jour avec plusieurs spécialités médicales (ORL, cardiologie, oncologie, etc.) .

À Hassi Frid, le ministre a inauguré une unité de soins préfabriquée à Khanget Jazia. Cette visite a permis de prendre connaissance des doléances des habitants, notamment sur l’accélération de la reconstruction du centre de santé local, fermé depuis 2015 pour risque d’effondrement en plus de réclamer un renforcement des ressources humaines médicales et paramédicales.

Le ministre a souligné, dans une déclaration à l’agence TAP, les efforts déployés pour rapprocher les services de santé des citoyens, en particulier dans les zones rurales, frontalières et montagneuses. Il a indiqué qu’un centre de santé de base préfabriqué a été installé en 20 jours à Khnaget Jazia, et 400 000 dinars ont été alloués pour reconstruire leur centre. Par ailleurs, un budget de 2,2 millions de dinars a été réservé pour transformer le centre de santé de base de Hassi El Frid en un hôpital local.

Enfin, Farjani a posé la première pierre du projet de l’hôpital régional catégorie « B » à Sbiba, prévu depuis 2012. Cet hôpital, dont le coût global s’élève à 77,35 millions de dinars avec une capacité de 105 lits, sera prêt dans 20 mois. Il comprendra plusieurs services : chirurgie générale, gynécologie-obstétrique, pédiatrie, réanimation, radiologie, urgences, hôpital de jour, pharmacie, cuisine, unités sanitaires et salles d’attente.

Le ministre a aussi suivi l’activité de l’unité mobile d’urgence et de réanimation de l’hôpital local de Sbiba, en service depuis février dernier, qui assure des interventions rapides et urgentes dans les délégations de Sbiba et Jedelian. Il a également inspecté l’état d’avancement du chantier de l’hôpital régional catégorie « B » de Thala, qui connaît également des retards persistants.