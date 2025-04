Le ministre de la santé rencontre le directeur général de l’Autorité Saoudienne des aliments et des médicaments

La signature d’un mémorandum d’entente entre la Tunisie et l’Arabie saoudite pour garantir la fabrication locale de médicaments de haute qualité conforme aux normes internationales et soutenir la formation des compétences tunisiennes, ont été les thèmes évoqués lors d’une rencontre entre le ministre de la Santé, Moustapha Ferjani, et le directeur général de l’Autorité Saoudienne des aliments et des médicaments, Hicham Jadhaï.

Selon un communiqué publié par le ministère de la Santé publié, les deux parties ont abordé lors de cette rencontre, tenue en marge du Forum mondial de la production locale qui s’est déroulé à Abou Dhabi (UAE), les opportunités de renforcement du partenariat dans l’industrie pharmaceutique et l’amélioration des performances de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.