Faouzi Mehdi renvoyé de la Santé et Trabelsi assure l’intérim

Selon un communiqué publié sur la page de la primature tunisienne, il est annoncé que Faouzi Mehdi a été renvoyé du poste de ministre de la santé. Le même communiqué indique que Mohamed Trabelsi est chargé de l’intérim du ministère de la santé, en plus de ses fonctions de ministre des affaires sociales. Selon toute vraisemblance Faouzi Mehdi aura ainsi payé la mauvaise gestion de la crise de l’oxygène, et surtout la toute récente crise des deux jours de vaccination libre pour les 18 ans et plus.

Une initiative qui s’est vite transformée en empoignades et en bousculades pour manque de vaccins, dans divers centres dédiés. Et cela, jusqu’à ce que le ministère de la santé ne publie lui-même un communiqué annulant l’initiative du chef du gouvernement d’ouverture de la vaccination aux plus de 18 ans dans des centres dédiés et aux plus de 40 ans dans les pharmacies pendant les deux jours de l’Aïd.

Il n’est pas, non plus exclu, que le départ de Mehdi il y ait aussi cette affaire révélée par l’organisation « I Watch » sur l’existence d’un contrat pour la gestion des deux journées d’Open Vaccin. le communiqué de la Primature, ne dit pour l’instant rien sur les causes de la décision de Hichem Mechichi de démettre son ministre de la santé, un militaire de carrière, augmentant ainsi le nombre de postes ministériel confiés à d’autres ministres intérimaires.