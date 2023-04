Le ministre de l’Éducation : un accord sera trouvé avec les syndicats

Le ministre de l’Éducation, Mohamed Ali Boughdiri a assuré que les négociations étaient encore en cours avec le syndicat général de l’enseignement de base. La structure syndicale avait décidé de bloquer les notes du deuxième trimestre et de ne pas les communiquer aux administrations des établissements scolaires.



Dans une déclaration accordée à Shems FM, Mohamed Ali Boughdiri a indiqué que les négociations avançaient et que le ministère parviendrait à une solution conduisant au retrait de cette décision. Il a indiqué que le ministère était en contact continu avec le syndicat et cherchait à parvenir à un accord satisfaisant toutes les parties.

Le ministre a considéré que son département avait la capacité de satisfaire le seuil minimum des revendications des enseignants. Il a indiqué que le ministère travaillera main dans la main avec les enseignants dans le but de réformer le secteur et garantir la réussite des concours nationaux.

