Le ministre de l’Intérieur inaugure à Tozeur le Centre de formation conjoint pour la gestion intégrée des frontières

Le ministre de l’Intérieur, Kamel Fékih, a inauguré, vendredi, le Centre de formation conjoint pour la gestion intégrée des frontières dans la délégation de Nafta, à Tozeur, dont la première partie est entrée en exploitation.

Dans une déclaration aux médias faite à cette occasion, le ministre a indiqué que le centre, réalisé dans le cadre de la coopération conjointe entre la Tunisie, l’Autriche et le Danemark, sous les auspices du Centre international pour le développement des politiques migratoires (ICMPD), sera le point de départ pour tous les corps de sécurité, police, garde nationale, protection civile et douane.

» Il s’agit d’une réelle volonté de le transformer en un centre régional qui offre des formations pour toutes les sections opérant dans le domaine de la migration, en Libye, en Algérie, en Egypte et dans tous les pays de la région « , a-t-il souligné.

Réalisé en un temps record, ce centre est réalisé en deux parties. La première comporte la mise en place de salles, un hall et des équipements internes et externes, tandis que la 2e prévoit des foyers, un restaurant, des salles et des terrains de sport.

