Parant parle coopération sécuritaire avec Charfeddine

Le ministre de l’Intérieur, Taoufik Charfeddine, s’est entretenu, mardi, au siège du ministère, avec l’ambassadeur de France en Tunisie, André Parant.

Les deux parties ont saisi l’occasion pour passer en revue « l’état de la coopération entre la Tunisie et la France, dans les domaines d’intérêt commun relevant de la compétence du ministère de l’Intérieur, en l’occurrence, la lutte anti-terroriste et le crime organisé », selon un communiqué du département.

Dans un tweet, l’ambassadeur de France a qualifié de « constructif » l’entretien qu’il a eu, mardi, avec le ministre de l’Intérieur, Taoufik Charfeddine, au sujet de « la coopération sécuritaire ».

L’entretien, a-t-il ajouté, a porté sur la lutte anti-terroriste, le renforcement de la coopération contre le crime organisé et la coopération contre la migration irrégulière.

