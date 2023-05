Le ministre des AE appelle à ouvrir des perspectives nouvelles pour le partenariat Tunisie-UE

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Nabil Ammar, a déclaré que le retour de la prospérité économique en Tunisie est le garant le plus sûr, et le plus rapide, de la consolidation de toutes les libertés et de la justice, et de la bonne gouvernance dans le pays.

Lors d’une allocution prononcée lors d’une cérémonie organisée mardi soir, à Tunis, à l’occasion de la journée de l’Europe, le ministre a indiqué que « soutenir le redressement en cours en Tunisie est synonyme de se tenir à côté d’un peuple ami, allié et dont la prospérité et la stabilité coïncident heureusement avec les intérêts de tous ses voisins et partenaires ».

Nabil Ammar a, dans ce sens, souligné que « les messages et les jugements sceptiques ou alarmistes à dessein, sélectifs et partisans, entravent le redressement économique en Tunisie, sans aider à la consolidation du projet démocratique authentique voulu par les Tunisiens, et sans convaincre personne dans l’opinion publique, laquelle devient un acteur incontournable et de plus en plus influent dans la vie publique, partout dans le monde ».

Le ministre des AE, a rappelé à cette occasion que la Tunisie traverse une étape charnière de son histoire contemporaine, au lendemain du processus du 25 juillet 2021, entrepris par le Président de la République Kaïs Saïed, « pour rectifier un processus politique défaillant et clairement rejeté par les Tunisiens », ajoutant que les grands changements politiques prennent toujours un temps d’accomplissement incompressible.

« L’œuvre de rectification exige des efforts considérables [..] Le pays dispose d’atouts indiscutables pour se hisser à un niveau de développement conforme à son potentiel », a-t-il soutenu.

Par ailleurs, le ministre a fait part de la disposition de la Tunisie à ouvrir des perspectives nouvelles plus larges pour le partenariat avec l’Union européenne, de manière à pouvoir relever les défis communs et universels considérables devant les deux parties et les prochaines générations.

Dans le même contexte, le ministre s’est félicité de toutes les réalisations du partenariat Tunisie-UE, appelant à une baisse des barrières à l’entrée des produits tunisiens vers l’Europe, à un accroissement des investissements croisés, et à une facilitation de la mobilité pour accroître les richesses communes.