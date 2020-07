Le ministre des affaires étrangères reçoit l’ambassadeur du Sénégal en Tunisie

Le ministre des affaires étrangères Noureddine Erray, a reçu, mercredi, au siège du ministère l’ambassadeur du Sénégal à Tunis, Mme Ramatoulaye Ba Faye.

Cité dans un communiqué du département des affaires étrangères, Erray a mis l’accent sur les relations privilégiées d’amitié et de coopération unissant les deux pays, affirmant la volonté de la Tunisie de les hisser davantage dans tous les domaines, notamment ceux de l’enseignement supérieur, de la santé, de l’énergie et des technologies de communication.

Le ministre a souligné la nécessité d’explorer de nouvelles possibilités d’investissement à travers le renforcement du rôle du secteur privé dans les deux pays et l’augmentation des échanges commerciaux.

Il a, en outre, fait valoir l’importance d’approfondir les consultations entre les deux pays, aux niveaux bilatéral et multilatéral, concernant les questions d’intérêt commun, en particulier les affaires africaines.

Pour sa part, la diplomate sénégalaise s’est félicitée des excellentes relations établies entre les deux pays, affirmant la volonté de son pays de renforcer davantage les échanges commerciaux entre la Tunisie et le Sénégal et d’en élargir les domaines d’activité.

Les deux parties ont fait part de la solidarité réciproque face à la pandémie de Coronavirus, passant en revue les efforts entrepris en vue de contenir ses retombées économiques, ajoute le communiqué.